Lecce-Milan: tutti i numeri e le statistiche più rilevanti

Il Milan ha riportato tramite il proprio sito ufficiali numeri e statistiche della gara vinta ieri sera contro il Lecce per 4-1

Una vittoria importante, meritata, che ha messo in luce un Milan vivo dal punto di vista fisico e solido a livello mentale. A dimostrazione di questo, c’è stata la reazione veemente dei rossoneri dopo il pari del Lecce in avvio di ripresa. Un uno-due (Bonaventura-Rebić) che ha indirizzato e chiuso la contesa, permettendo al Milan di ottenere i tre punti. Una gara sempre in controllo della squadra di Pioli, come evidenziano gli otto numeri prodotti dal Via del Mare di Lecce. Eccoli:

1- Era da maggio 2018 (5-1 contro la Fiorentina) che il Milan non andava a segno con quattro marcatori diversi in un singolo incontro di Serie A.

2- Il Milan ha segnato una media di 2.7 gol nelle ultime sette gare di campionato contro il Lecce.

3- Hakan Çalhanoğlu ha preso parte a sei gol in questa Serie A, quattro di questi contro il Lecce (una rete, tre assist).

4- Ante Rebić ha segnato ben sette gol nelle ultime otto presenze in Serie A: nelle precedenti otto con i rossoneri era rimasto a secco di reti.

5- Era da settembre 2018 che Giacomo Bonaventura non segnava in Serie A con un tiro da dentro l’area di rigore: prima di questa le ultime tre reti erano arrivate dalla distanza.

6- Jack Bonaventura ha giocato oggi la sua 150ª gara da titolare con la maglia del Milan in tutte le competizioni.

7- Samu Castillejo ha ritrovato il gol in Serie A 429 giorni dopo il precedente (aprile 2019 contro il Parma): ha impiegato 25 tiri (sei nello specchio) per realizzare la sua prima rete in questo campionato.

8- Sono 11 i tiri in porta per il Milan in questo incontro: era da febbraio 2019, contro il Cagliari (sempre 11) che non ne tentavano così tanti in una gara di campionato.

Fonte: acmilan.com