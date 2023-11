Lecce-Milan, Stefano Pioli ha le idee chiare sul sostituto di Christian Pulisic nella gara contro i pugliesi: Chukwueze favorito su Okafor

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan è aperto il tema della sostituzione di Christian Pulisic per la trasferta di sabato sul campo del Lecce.

Pioli sembra al momento avere le idee chiare: Samuel Chukwueze è favorito su Noah Okafor nel tridente con Leao e Giroud.