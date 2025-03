Lecce Milan, i precedenti non sorridono ai rossoneri: i tre punti mancano dal 2020! Segui le ultimissime sul club rossonero

Verso Lecce Milan gli ultimi precedenti in Puglia non sorridono ai rossoneri. La vittoria in trasferta in questa sfida manca dal lontano 2020, periodo Covid, quando finì 1-4 per i ragazzi di Pioli.

Negli ultimi due precedenti al Via del Mare sono arrivati, invece, due pareggi. Entrambi, tra l’altro, con il risultato di 2-2 e tante difficoltà per il Milan nel trovare la vittoria.