Lecce Juve 1-1: l’ex Milan Rebic salva Giampaolo dalla sconfitta al 93′, Cambiaso non basta a Thiago Motta. Il resoconto del match

Il Lecce pareggia contro la Juve per 1-1. A salvare Giampalo dalla sconfitta nella sua seconda panchina salentina è il gol dell’ex Milan Rebic al 93′ su assist di Krstovic.

Alla Juve di Thiago Motta non è bastato il gol di Cambiaso al 68′ dalla distanza per riuscire a ritrovare la vittoria. Il Lecce ha meritato ampiamente il punto e fa un favore al Milan che accorcia la distanza in classifica dai bianconeri.