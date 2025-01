Lecce Inter 0-4: Inzaghi schianta i salentini ad una settimana dal derby col Milan

Condividi via email

Lecce Inter 0-4: i nerazzurri di Simone Inzaghi schiantano i padroni di casa e si preparano al meglio in vista del derby di domenica prossima

Il Napoli chiama, l’Inter risponde. I campioni d’Italia si riportano a meno tre dagli azzurri, con una gara in meno, regolando senza alcuna difficoltà il Lecce. Al Via del Mare, tra i meriti degli ospiti e i troppi errori dei padroni di casa, finisce 4-0 una gara divertente ma a senso unico. Tanti i volti da copertina: Davide Frattesi apre le marcature e forse chiude gli scenari di mercato nell’immediato, Mehdi Taremi firma su rigore il suo primo gol in Serie A.

Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, entrambi a segno per la terza giornata consecutiva, confermano il proprio esaltante momento di forma. Su tutti, però, la scena va a Simone Inzaghi: vittoria numero 200 in Serie A per il tecnico interista. Il più veloce di sempre – 331 panchine – a tagliare questo traguardo: archiviato il record fissato dall’ex Milan Massimiliano Allegri, arrivato alla stessa cifra dopo 338 gare nel massimo campionato italiano.