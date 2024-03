Leao, svolta nel contenzioso con lo Sporting: ecco cosa RISCHIA il numero 10 del Milan. I dettagli sul caso col suo ex club

Non è ancora finito l’eterno contenzioso riguardante il trasferimento di Rafael Leao dallo Sporting Lisbona al Lille del 2018. Sembrava tutto finito quando il club francese aveva pagato 19,7 milioni di euro, ma così non è, e questi problemi burocratici hanno anche fatto ritardare il rinnovo di contratto di Rafa col Milan.

Arrivano importanti aggiornamenti da Record, che spiega come nella giornata di ieri il TAS di Losanna ha tenuto due sentenze, una per ogni ricorso presentato dallo Sporting su questo caso. Il club lusitano tiene la barra dritta e ritiene di dover ricevere i 45 milioni di euro previsti dalla clausola. I rossoneri, così come lo stesso Leao, non rischiano nulla in questa vicenda che coinvolge esclusivamente il Lille e lo Sporting Lisbona.