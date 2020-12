Leao sta meglio: potrebbe recuperare per il match contro la Sampdoria

Rafael Leao starebbe recuperando al meglio e per questo motivo contro la Sampdoria potrebbe sedersi almeno in panchina

Rafael Leao, fermo ai box per un problema muscolare rimediato durante l’ultima sosta per le Nazionali, starebbe migliorando giorno dopo giorno, come Zlatan Ibrahimovic. Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Il portoghese, qualora migliorasse ulteriormente, potrebbe addirittura sedersi in panchina contro la Sampdoria. Più probabile un suo totale recupero in vista del match di Europa League contro lo Sparta Praga.