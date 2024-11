Leao a Milan TV: «Non era facile, ora testa al campionato»

Leao parla a Milan TV dopo la vittoria dei rossoneri in casa dello Slovan Bratislava: le parole del portoghese

Il Milan vince in casa dello Slovan Bratislava per 3-2 e Rafael Leao, autore di un gol, parla al canale tematico rossonero

PARTITA – «Dopo che siamo andati in vantaggio gli abbiamo concesso occasioni. Loro hanno preso fiducia ma l’importante era vincere»

SLOVAN BRATISLAVA – «Sapevamo che non era facile in casa loro, in queste partite non basta la qualità per vincere. Ma il mister aveva preparato bene la gara»

CAMPIONATO – «Ora pensiamo subito al campionato, il Milan deve sempre puntare al top»