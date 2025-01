Leao a Milan Tv: «La mancanza del gol è stata la pecca più grossa questa sera. Como? Vi dico come dobbiamo reagire»

Leao, esterno del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita ai canali ufficiali del club rossonero: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv dopo Milan-Cagliari, Rafael Leao ha dichiarato:

PAROLE – «Dovevamo vincere ovviamente. Secondo me non è stata la nostra partita migliore, ma non è mancato atteggiamento e volontà. Ci è mancato il gol, la cattiveria. Abbiamo creato 2/3 occasioni importanti davanti la porta ma non siamo riusciti a fare gol. Poi loro in contropiede…hanno cercato per tutta la partita di fare male così ed alla fine hanno fatto gol. Però c’è da continuare a lottare, lavorare, la squadra sta bene, ha la mentalità giusta. Lo spirito di gruppo è molto buono, tutti sono insieme, chi gioca titolare, chi parte dalla partita, e quindi c’è da aspettare cose buone in futuro. Sisi. Quando arriviamo davanti la porta dobbiamo fare gol. Mettere 2, 3 gol e gli avversari dietro. Perché così non c’è spazio e loro non hanno la possibilità di avere la palla. Però è così…Alzare la testa, continuare a lavorare e pensare alla prossima partita che è fra pochi giorni. Quando il mister è arrivato è stato così. Il gruppo deve stare insieme sempre, quando vinciamo, quando le cose non vanno bene, e questa forza ci porterà a vincere cose importanti, raggiungere i nostri obiettivi in campionato. Un bene giocare subito a Como? Si ovviamente. Contro il Como dobbiamo dare una risposta giusta, entrare, dare il 100% sin dai primi minuti e cercare la vittoria».