Leao pronto a riprendersi il Milan: parte titolare? Decisione presa in vista della sfida in programma questa sera

Il Milan stasera scenderà il campo con l’obiettivo di vincere per blindare quantomeno il posto in Europa League e sperare in un regalo dall’altra sfida del girone. Pioli potrà contare su un Leao in più.

Il portoghese è finalmente guarito dall’infortunio e tornerà già da stasera titolare nel tridente completato da Giroud e Pulisic. Nonostante non abbia probabilmente i 90′, Rafa partirà titolare perché la partita lo richiede. Lo riporta Tuttosport.