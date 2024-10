Leao Milan, il portoghese si schiera dalla parte di Vinicius! Questa storia non passa inosservata

Leao Milan, il portoghese si schiera dalla parte di Vinicius! La storia pubblicata dal calciatore portoghese, le ultimissime

Ieri sera è stato assegnato a Parigi il Pallone d’Oro. Il vincitore dell’anno 2024 è stato Rodri in mezzo a mille polemiche.

Il Real Madrid, prossimo avversario del Milan in Champions League il 5 novembre, infatti, vista la mancata assegnazione a Vinicius Jr, non ha mandato i suoi dipendenti. Anche Rafael Leao, attraverso una storia emblematica, ha reso nota tutta la sua perplessità per questa decisione presa.