Leao a San Siro, inquadrato durante Milan Torino: un gesto che spegne le polemiche dell’ultima settimana

Leao da infortunato era comunque presente a San Siro per assistere a Milan Torino, bel gesto dopo la settimana

A volte un semplice sorriso può fare più di mille parole. È quello che ha fatto Rafael Leao, dopo una settimana difficile seguita agli episodi dell’Olimpico. Le brutte scene, dal litigio con Christian Pulisic alla reazione impulsiva nei confronti di Massimiliano Allegri, avevano sollevato dubbi e tensioni sembrano essere messe definitivamente a tacere.

Il giocatore portoghese ha sofferto per un dolore all’adduttore, proprio nel momento in cui sembrava aver superato le difficoltà. Massimiliano Allegri ha deciso di non rischiarlo e di tenerlo fuori dalla partita contro il Torino. Il numero 10 era comunque presente in Tribuna allo Stadio San Siro.

Leao inquadrato allo Stadio San Siro: un sorriso per spegnere le polemiche

Le telecamere di San Siro si sono soffermate su di lui, immortalando il suo sorriso sincero dopo il gol di Adrien Rabiot, che aveva portato il Milan in vantaggio. Il sorriso di Leao è stato un segno di tranquillità ritrovata, un gesto che ha segnato la fine delle polemiche interne e restituito serenità al gruppo.

Il momento simbolico è stato quando Youssouf Fofana, dopo aver segnato il terzo gol, si è avvicinato alla panchina del Milan e ha imitato l’esultanza da surfista di Leao, accompagnato da Rabiot. Un gesto che ha reso omaggio al compagno di squadra e che ha rinnovato l’armonia all’interno del club. Questo piccolo gesto di dedizione ha posto fine a qualsiasi tensione, riportando il Milan su un cammino di serenità e fiducia.