Leao Milan, retroscena con Pioli: il tecnico gli ha concesso questa cosa. I dettagli

Leao-Milan, spunta il retroscena con Pioli: il tecnico gli ha concesso un ulteriore giorno di riposo. Portoghese domani a Milanello

Come riportato da Sky, nota emittente, Rafael Leao non è tornato oggi a Milanello come da programma dopo la sosta per le Nazionali.

Nessun allarme in casa Milan: Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, ha accordato al ragazzo un ulteriore giorno di riposo per riaverlo tirato a lucido già da domani in vista dell’importantissimo rush finale di stagione tra corsa al secondo posto e obiettivo Europa League.