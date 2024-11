Leao Milan, l’indiscrezione è da impazzire! Retroscena dopo Madrid, c’entra Paulo Fonseca: tutti i dettagli

Leao Milan, clamorosa indiscrezione sull’esterno portoghese: pace fatta con Paulo Fonseca dopo la notte di Madrid

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la vittoria del Milan sul campo del Real Madrid martedì sera in Champions League non ha di nuovo consacrato Rafael Leao come simbolo tecnico del Diavolo ma ha di fatto sancito anche la pace con Fonseca.

Sia chiaro: i due non avevano mai propriamente litigato ma tra mancati cooling break e panchine consecutive la situazione non era idilliaca. Ora il confronto e il dialogo proficuo: anche dopo la gara del Bernabeu Fonseca ha spiegato a Leao che è rimasto soddisfatto dell’attitudine avuta durante il match ma che si aspetta ancora di più. A Cagliari la conferma definitiva.