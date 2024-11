Leao Milan, la cura Fonseca ha avuto effetto contro il Real Madrid: il segreto della rivincita di Rafa dopo le 3 panchine in Serie A

Leao dopo le tre panchine di fila in Serie A è tornato decisivo al Bernabeu contro il Real Madrid, fornendo una prestazione top che ha permesso al Milan di vincere 1-3. La Gazzetta dello Sport ha dedicato un focus sulla rivincita di Rafa, eletto come migliore in campo con 8 in pagella.

LEAO – Ha avuto effetto la cura Fonseca. Leao non è stato il giocatore svogliato di altri grandi partite. Le tre panchine consecutive in Serie A sono state un ricostituente. Finché è stato in campo, Rafa non si è risparmiato (…). La partita non è stata perfetta, ci sono state tracce del vecchio Rafa, ma praticamente impercettibili, comunque senza effetti collaterali: i compagni della difesa lo hanno richiamato una volta, durante il pressing finale del Madrid. Leao ha alzato la mano come per scusarsi e si è messo a correre in soccorso alla squadra (…). Alla fine rieccolo Rafa a danzare sotto il settore dei tifosi in trasferta. In campo aveva risparmiato numeri da giocoliere, ma aveva comunque fatto ballare la difesa avversaria. Ha giocato di sostanza, aiutando la squadra, guidandola al successo: sull’impresa rossonera la sua impronta è chiara.