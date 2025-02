Leao, un’arma in più per il Milan: quando il numero 10 ha fatto la differenza

Leao, quando fa la differenza l’attaccante portoghese? Cinque volte su otto è entrato nel tabellino della partita

Come spesso accade la stagione di Rafael Leao è costellata da alti e bassi, nelle ultime cinque gare di campionato il numero 10 portoghese non ha mai terminato la sfida. Il numero 10 del Milan inoltre, in 8 gare, è stato mandato in campo a partita in corso.

Quando è subentrato dalla panchina in Serie A, per 5 volte ha inciso sul tabellino dei marcatori con un gol o un assist.