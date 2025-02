Leao Milan, scatta il paragone con l’ex Serie A: avete sentito?

Leao Milan, Massimo Mauro ha paragonato il numero 10 rossonero ad un ex serie A. Il paragone:

Massimo Mauro, ex calciatore ed attuale opinionista, a La Repubblica, ha parlato così di Rafael Leao, paragonando ad un ex Serie A, Antonio Cassano. Queste le sue parole sul numero 10 del Milan:

«Rafael Leao ha talento, ma non può giocare in un grande squadra. È troppo altalenante, una big non può sopportare la sua incostanza. Non ne vale la pena. Leao è da squadra media: somiglia un po’ ad Antonio Cassano, grande talento ma mai realizzato…»