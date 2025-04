Condividi via email

Leao Milan, Donadoni lo ‘boccia’: «Tra lui e Lookman preferisco il nigeriano per questo motivo». Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio San Siro, questa domenica, andrà in scena per 33ª giornata di Serie A il match tra il Milan e l‘Atalanta. Roberto Donadoni, all’Eco di Bergamo, ha confrontato Leao e Lookman in questo modo.

«Entrambi gli attaccanti possono decidere la gara, ma se dovessi scegliere punterei su Lookman. Finora è stato più continuo, è fondamentale per Gasperini e lo ha già dimostrato nella gara d’andata. Leao ha avuto alti e bassi»