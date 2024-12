Leao Milan, il portoghese cita Ibrahimovic nelle storie: impazzisce il web – VIDEO. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Rafael Leao, anche ieri in gol contro il Sassuolo con il Milan, ha pubblicato un video su Instagram che sta letteralmente facendo impazzire il web. Il calciatore portoghese ha infatti ripreso una vecchia intervista di Zlatan Ibrahimovic a SportMediaset.

«È normale, perché se non ti criticano non sei al top. A me criticano da 25 anni perché sono il numero 1, sono abituato. È come mettere benzina sul fuoco e quando scherzi con il fuoco ti bruci. Mi sento ancora Dio? Certo, non cambia niente»