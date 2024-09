Leao Milan, la PANCHINA con la Lazio era in ACCORDO tra Fonseca e la società. E la polemica… Il retroscena sull’attaccante

La Gazzetta dello Sport ha raccontato un retroscena su Leao. La scelta di Fonseca di escluderlo dalla formazione titolare del Milan contro la Lazio e di lasciarlo in panchina era in accordo con la società.

L’attaccante, da subentrato, ha risposto bene dal punto di vista tecnico salvando il Diavolo con il gol del 2-2. Leao ha però scatenato la polemica isolandosi con Theo Hernandez durante il cooling break, quasi come segno di protesta per non essere partito dall’inizio. Questo comportamento è stato molto criticato da tifosi, opinionisti ed ex calciatori, mentre il Milan non ha disposto alcun provvedimento ufficiale nei suoi confronti.