Leao Milan, Donadoni lo sprona: «Fonseca non ha nessuna colpa, deve prendere esempio da questo giocatore»

Leao Milan, Roberto Donadoni, ex rossonero, sta dalla parte di Paulo Fonseca nella gestone del talento portoghese

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni, ex Milan, ha parlato così del momento di Leao:

PAROLE – «Morata non ha segnato molto ma dà una grande mano alla squadra partecipando alla manovra e creando spazi. A uno così non rinuncerei mai. Per Leao il discorso è diverso: sta palesando dei problemi che aveva già mostrato in passato. Finché non avrà continuità di rendimento, è inutile discutere sulle sue potenzialità e quando riuscirà a esprimerle. Non è che Fonseca rinuncia a lui. E’ Leao che rinuncia… a se stesso».