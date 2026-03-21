Leao Milan, Di Stefano a Sky: «Nello spogliatoio c’è un grande legame». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il finale di stagione in casa Milan si accende non solo per i risultati sul campo, ma anche per le dinamiche interne che coinvolgono i protagonisti più attesi. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, noto inviato di Sky Sport 24 sempre molto vicino alle vicende del Club di Via Aldo Rossi, l’attenzione mediatica è attualmente focalizzata su Rafael Leao, l’esterno offensivo portoghese dotato di una velocità funambolica e di un talento cristallino, spesso capace di decidere le partite con una singola giocata.

PAROLE – «Su quello che ti dico sono abbastanza certo: Leao è uno dei giocatori più amati nello spogliatoio del Milan, perchè Leao è un bravissimo ragazzo, un ragazzo molto tenero. Non sto parlando di calcio, sto parlando proprio di rapporti umani. Leao, per assurdo, è quasi più contento quando segnano i compagni: ti accorgi che quando segna lui esulta ma quando segna un compagno esulta ancora di più e lo esalta anche sui social perchè ormai è diventata la piattaforma dove si fa vedere anche la felicità o l’infelicità. Da questo punto di vista, e sono certo, è così: c’è un grande legame con lo spogliatoio. Pulisic è chiaro che non la passa a Leao perché non lo vede, perché magari in questo momento che non fa gol da 85 giorni ha voglia di andare lui a concludere in porta e quindi magari aveva più lo sguardo mirato alla porta: non credo che ci siano cattivi rapporti, assolutamente. Infatti hanno pace immediatamente il giorno dopo»