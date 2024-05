Leao Milan: l’ANNUNCIO fa sognare i tifosi rossoneri, lo scenario per il futuro del portoghese

Il calciomercato Milan continua a muoversi sia in entrata che in uscita. In tal senso l’annuncio sul futuro di Leao fa sognare i tifosi

La sessione estiva si avvicina e il calciomercato Milan continua a muoversi sia in entrata che in uscita. In tal senso l’annuncio sul futuro di Leao fa sognare i tifosi del Milan. Ecco cosa ha detto il noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, intervenuto dal celebre Wembley Stadium, teatro dell’imminente finale di Champions League in programma sabato sera tra Real Madrid e Borussia Dortmund:

LE PAROLE – «Leao? Il suo futuro in questo momento è il Milan»