Leao AMMETTE: «Il gol mi MANCA! Non sto pensando di essere PROTAGONISTA, sto facendo ASSIST. E la settimana del derby...»

Le parole di Rafael Leao alla vigilia del match di Champions Bayer Leverkusen-Milan, in esclusiva ai microfoni di Sky Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Rafael Leao ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia della sfida tra Milan e Bayer Leverkusen.

Senti che ti manca qualcosa in questa stagione per sorridere definitivamente?

«Il gol. Mi manca il gol. Sto facendo facendo tanti assist. La cosa più importante è vincere. Dopo il derby, quella settimana lì, avevo in testa di voler dare tutto, aiutare la squadra, non ho pensato di essere protagonista. Volevo solo fare un bel lavoro, aiutare la mia squadra, e vincere. Perché vincere un derby con questa squadra qua è una sensazione enorme».