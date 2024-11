MN24 – Leao Milan, il portoghese si è allenato regolarmente in gruppo: le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan ha ripreso quest’oggi gli allenamenti per preparare la delicatissima sfida di campionato contro l’Empoli. La vittoria in Serie A manca da dallo scorso 2 novembre (Monza-Milan 0-1, n.d.r.), dunque non saranno ammessi passi falsi.

Come raccolto dalla nostra redazione Rafael Leao oggi ha svolto regolarmente la seduta assieme ai suoi compagni di squadra. Il portoghese, dunque, con ogni probabilità sabato sarà titolare.