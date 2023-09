Leao in continua ascesa: è meglio dei colleghi, lo dicono questi numeri

Leao in continua ascesa: l’attaccante portoghese del Milan è meglio dei colleghi, lo dicono questi numeri. I dettagli

Continua l’ascesa di Rafael Leao: dopo il rinnovo del contratto con il Milan e il cambio di maglia, il portoghese sta toccando vette mai esplorate fino ad ora.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Leao fa meglio dei suoi colleghi. Lo dicono i numeri: crea mediamente il doppio delle occasioni, arriva al cross quasi il triplo delle volte, stessa proporzione per i dribbling riusciti, partecipa allo sviluppo del gioco e ha un’incidenza maggiore per gol e tiri nello specchio.