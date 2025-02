Leao a DAZN: «Non parlo se no è un casino. Credo ancora nella Champions per un motivo»

Condividi via email

Nel post partita di Bologna-Milan, match valevole per il recupero della nona giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN è intervenuto Rafael Leao per commentare il match andato in scena al Dall’Ara. Queste le sue parole:

SULLA PARTITA – «Avevamo la partita in mano, non c’è molto da dire, il nostro obiettivo era vincere e siamo noi i colpevoli. Dobbiamo alzare la testa e unirci tutti insieme, ora c’è la partita in casa con la Lazio che è da vincere».

SUL GOL DI CASTRO – «Abbiamo preso gol con azioni strane, non parlo perché se no diventa un po’ un casino. Il primo gol loro è stato un po’ strano, però dobbiamo guardare a noi. Abbiamo fatto un primo tempo favoloso e dovevamo fare così anche il secondo».

CREDE NELLA CHAMPIONS – «Tutte le partite fino a fine stagione sono una finale, dobbiamo pensare partita per partita. Crediamo ancora alla Champions, la Serie A è un campionato difficile e tutti perdono punti».