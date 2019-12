Leao: ora fuori gli artigli, pronto a dividere l’attacco con Ibrahimovic

Il portoghese è pronto a guadagnarsi l’affetto dei tifosi, Ibra lo aspetta

Momento decisivo per la stagione di Rafael Leao. Il portoghese è pronto a tornare in campo e mostrare una volta per tutte il suo talento. Discusso per il suo atteggiamento fuori dal campo. L’unica soluzione è quella di far ricredere i tifosi con prestazioni da campione sul rettangolo verde.

Ibra: lo svedese è la carta giusta per farlo esaltare

Ancora pochi giorni e poi si confronteranno. Ibra e Leao, il campione a fianco del talento. Si parleranno e cercheranno di capirsi fin da subito in allenamento. Lo svedese potrebbe essere molto utile, con il suo fisico, per aprire gli spazi giusti.