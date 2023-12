Leao convocato per l’Atalanta? Baiocchini: «Pioli lo vorrebbe a disposizione ma domani…». Le parole del giornalista

Il giornalista Baiocchini ha parlato a SkySport della condizione di Leao e della possibile convocazione del portoghese per la sfida del Milan contro l’Atalanta.

PAROLE – «Pioli lo vorrebbe a disposizione per Bergamo. Quanto meno portarlo in panchina sarebbe un fattore di tranquillità. Pioli lo vorrebbe convocare. Oggi non ha fatto la partitella, ma domani dovrebbe fare tutto l’allenamento e poi Pioli deciderà. Fargli anche giocare anche solo 10-15 potrebbe essere fondamentale per fargli riprendere condizione anche perchè poi c’è la sfida contro il Newcastle dove Leao ci sarà».