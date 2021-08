Leao, anche per lui un’occasione in una gara che sa già di Champions contro il Real Madrid che sicuramente non farà sconti al netto di tutto

Leao, anche per lui un’occasione in una gara che sa già di Champions contro il Real Madrid che sicuramente non farà sconti al netto di tutto. Gazzetta dello sport menziona il portoghese tra i titolari, sulla fascia sinistra al posto di Rebic: “Leao preferito a Rebic a sinistra”.

PIOLI PUNTA SU DI LUI- “Rafael Leao avrà altre chance inattacco a sinistra, nella sua posizione preferita, perché Rebic sembra ancora i ritardo di condizione e perché il portoghese sembra in grado di mostrare il suo talento soltanto evitando in partenza la zona centrale.