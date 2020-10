Leao a sprazzi, ecco cosa manca al portoghese per il salto di qualità

Rafael Leao sta dimostrando grandi potenzialità e ancora qualche fragilità in alcune fasi di gioco. Pioli ci sta lavorando

Rafael Leao si sta rendendo protagonista sia in positivo che in negativo nell’ultimo periodo. A differenza della scorsa stagione, il giocatore sembra più inserito negli automatismi di squadra e sembra avere maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Senza dubbio la presenza di Zlatan Ibrahimovic ha aiutato il ragazzo nella crescita.

Tuttavia, il portoghese non sembra avere continuità nel corso dei novanta minuti. Le potenzialità sono sotto gli occhi di tutti, basti guardare le accelerazioni con cui ha bruciato la difesa della Roma e dell’Inter in alcune situazioni di gioco. Va anche segnalato però un atteggiamento non sempre positivo in altre fasi di gioco.

Il riferimento è soprattutto alle due gare di Europa League (Celtic e Rio Ave), sfide in cui Leao si è preso diversi richiami dai compagni per alcuni errori nella gestione della palla. Proprio su questo aspetto ha intenzione di lavorare Stefano Pioli, sperando di far fare il salto di qualità al ragazzo.