Le migliori slot machine dedicate al calcio

Il calcio è lo sport più amato in tutto il mondo. In ogni angolo della terra ci sono bambini che imitano le gesta dei più grandi campioni

Il calcio è lo sport più amato in tutto il mondo. In ogni angolo della terra ci sono bambini che imitano le gesta dei più grandi campioni e che un giorno sognano di giocare nella loro squadra del cuore. Questo sport è entrato ormai a far parte della cultura di massa di ogni paese: ad esempio in Italia lo si può definire come la disciplina principale con la quale divertirsi. Non è un caso che sia anche il terzo settore dell’economia dello Stivale, con la Serie A divenuta tra le competizioni più importanti. Merito anche dei top club italiani che nel corso della loro storia hanno saputo attirare l’attenzione di milioni e milioni di tifosi: basti pensare al Milan, vincitore di 7 Champions League, o ancora alla Juventus del decennio d’oro che dal 2012 al 2020 è riuscita a portare a casa 9 scudetti di fila. Per non parlare delle gesta di grandi campioni come Totti, Del Piero, Ronaldo, Adriano, Van Basten, Maradona e tantissimi altri.

Essendo uno sport molto popolare non è raro trovare ispirazioni in altri settori. È il caso dei giochi online. Negli ultimi anni sono esplosi i casinò online, piattaforme in cui i giocatori possono divertirsi con centinaia di titoli. Punto di forza sono le slot machine, da sempre pilastro del settore fisico e ora anche digitale. Online impazzano le ricerche su slot machine gratis, così come su quelle con tematiche specifiche. Ne esistono molte sul mondo del calcio, di seguito le più popolari.

Hugo Goals

Il personaggio della slot, Hugo, è molto popolare, essendo apparso in altri episodi con tematiche diverse. Qui vestirà i panni del portiere, in una “macchinetta” con tre rulli e tre righe con 5 linee di vincita.

I simboli sono quattro e ognuno è un personaggio diverso. Come detto abbiamo Hugo che veste i panni del portiere, la strega Scilla da arbitro, Don Croco in veste di tifoso e la Capra come telecronista. Ad ogni premio uno di questi personaggi farà una particolare animazione.

Modalità molto importante è quella “Calci di punizione”. Si attiva con due pile di simboli uguali, ad esempio le bandierine. In caso di successo si ottiene un respin.

Infine altra modalità sono i rigori. Obiettivo di Hugo sarà quelli di parare più penality, in modo da aumentare la vincita in base al moltiplicatore, partendo da un minimo di x2 fino ad arrivare al x10.

Bicicletta

Questa slot propone il trick che tutti da piccoli (anche da grandi) provano a fare, ovvero la Bicicletta. Prodotta da Yggdrasil, è una slot machine con 5 rulli e quattro righe che permette realmente di effettuare una rovesciata.

I simboli sono diversi giocatori, di differente aspetto e con una squadra diverso. È facile riconoscerli, in quanto ogni calciatore avrà un colore diverso. Gli altri simboli presenti sono i semi delle carte francesi che, di diverso colore, hanno l’aspetto di un pallone da calcio.

Tra questi, il più importante è il simbolo Free Spin. Quando si riescono ad ottenerne tre, si va alla modalità che prende lo stesso nome. Ogni giocatore su ogni rullo farà una rovesciata e proverà a fare gol. Ad ogni rete, il simbolo del calciatore si trasformerà in un simbolo Wild stiky.