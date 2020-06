Le statistiche sugli assist, le colpe non sono solo degli attaccanti

Da un’attenta analisi ai dati relativi alla stagione rossonera emergono spunti interessanti. Visionando le statistiche relative agli assist..

Da un’attenta analisi ai dati relativi alla stagione rossonera emergono spunti interessanti. Visionando le statistiche relative agli assist, si nota come in testa vi sia Samu Castillejo (addirittura con più assist di Suso, l’inamovibile per mesi nella formazione rossonera). Ma soprattutto sorprende che Hakan Calhanoglu e Lucas Paquetà siamo fermi ad un assist. Ciò vuol dire che i giocatori sulla carta più di fantasia non hanno garantito il giusto supporto agli attaccanti.

3 assist – Castillejo

2 assist – Suso, Theo Hernandez

1 assist – Calabria, Biglia, Paquetà, Krunic, Calhanoglu, Conti, Ibrahimovic, Kessie