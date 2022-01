Lazio su Origi: avviati i primi contatti con l’attaccante del Liverpool

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Divock Origi è diventata la prima scelta della Lazio per quanto riguarda il reparto d’attacco: trattativa difficile ma non impossibile

Si scalda la pista Origi per la Lazio. Dall’Inghilterra, e in particolare da Sky Sports Uk, trovano conferme le notizie rilanciate da Il Tempo nei giorni scorsi relative ad un forte interesse dei biancocelesti per l’attaccante belga classe ’95 in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il Liverpool lo valuta intorno ai 6-7 milioni di euro, una cifra comunque alta per un calciatore libero tra sei mesi. Il belga preferirebbe la Premier (Newcastle in forte pressing) ma non ha preclusioni per la Serie A. La Lazio continua a monitorare la situazione e se si dovesse sbloccare la situazione Muriqi Tare potrebbe tentare l’affondo.