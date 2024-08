Lazio Milan, Pulisic TORNA all’antico? CONFRONTO con Fonseca, giocherà in QUELLA posizione

Leao-Milan, Pulisic torna all’antico? Confronto con Fonseca, l’americano giocherà a sinistra contro i biancocelesti

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, tra le tante novità di formazione che Paulo Fonseca ha in mente per la sfida di questa sera tra Lazio e Milan c’è anche quella relativa alla posizione in campo di Pulisic.

L’esterno americano ha avuto un confronto a Milanello con il tecnico portoghese: l’ex Chelsea giocherà nella sua posizione ideale, quella di esterno a sinistra. Un ritorno all’antico dopo il gol di Parma.