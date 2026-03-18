Lazio Milan, il Giudice Sportivo punisce Sarri: ecco la scelta sulla squalifica. Segui le ultimissime sui rossoneri

verdetto è ufficiale e scuote il post-partita di una delle sfide più tese del campionato. Come riportato dalle ultime note ufficiali diffuse dagli organi di stampa, il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha confermato la squalifica per un turno di Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio, noto per la sua filosofia di gioco votata all’attacco e al palleggio ossessivo, era stato espulso durante l’infuocato match di domenica sera disputato contro il Milan.

I dettagli del provvedimento e il nervosismo all’Olimpico

La decisione di Mastrandrea arriva dopo una gara caratterizzata da ritmi altissimi e momenti di forte tensione agonistica. Maurizio Sarri, allenatore toscano dal carattere schietto e senza filtri, non potrà dunque sedere in panchina nella prossima giornata di campionato. L’episodio dell’espulsione ha segnato il culmine di una serata difficile per i biancocelesti, che si sono trovati di fronte un Diavolo estremamente organizzato e solido.

In casa rossonera, la notizia è stata accolta con la consueta compostezza che sta caratterizzando il nuovo corso societario. Massimiliano Allegri non ha saputo imbrigliare la manovra laziale, rimanendo a meno 8 punti dall’Inter capolista.