Lazio-Milan, i precedenti all’Olimpico tra le due compagini

Verso Lazio-Milan: ecco di seguito i precedenti in campionato allo stadio Olimpico tra i biancocelesti e i rossoneri

Lazio-Milan andrà in scena domani sera alle ore 21:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà un match valido per la trentesima giornata di Serie A. Le due compagini si sono affrontate 76 volte in casa dei biancocelesti in Serie A, con un bilancio di 19 vittorie casalinghe, 36 pareggi e 21 successi esterni.

Nelle ultime nove gare interne tra le due formazioni la Lazio è rimasta imbattuta ben otto volte: l’unico successo del Diavolo risale al 3-1 del novembre 2015. È da sette gare allo stadio Olimpico inoltre che le due squadre trovano la via del gol.