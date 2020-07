Lazio-Milan, i cinque gol più belli dei rossoneri – VIDEO

Ancore poche ore al fischio di inizio di Lazio-Milan. L’incrocio tra le due squadre ha sempre regalato grandi emozioni

Ancore poche ore al fischio di inizio di Lazio-Milan. L’incrocio tra le due squadre ha sempre regalato grandi emozioni. I rossoneri, attraverso il proprio canale social ufficiale, hanno pubblicato un video che raccoglie i 5 migliori goal contro la Lazio:

«Iconic Moments at the Olimpico!

Ecco i migliori cinque gol rossoneri in #LazioMilan

Scegli il tuo preferito»