Lazio Milan, i retroscena di Bordo Cam: le reazioni di Allegri al gol e non solo. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’ultima giornata di Serie A ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi del Milan, usciti sconfitti dallo Stadio Olimpico per 1-0contro la Lazio. Grazie alle immagini esclusive di “BordoCam”, il format di approfondimento targato DAZN, è possibile ricostruire i momenti chiave e i dialoghi inediti di una sfida decisa dalla rete del danese Isaksen, l’esterno d’attacco biancoceleste dotato di grande rapidità palla al piede.

L’esordio di Jashari e il carisma di Luka Modric

Senza lo squalificato Adrien Rabiot, il potente centrocampista francese pilastro della mediana, l’ allenatore del Milan, Max Allegri, ha sorpreso tutti lanciando dal primo minuto Ardon Jashari. Il giovane talento svizzero, regista metodista di grande prospettiva, è stato l’oggetto delle attenzioni del leader tecnico del Diavolo, Luka Modric.

Il fuoriclasse croato, vincitore del Pallone d’Oro e faro del centrocampo, è stato pizzicato dalle telecamere mentre istruiva il compagno durante il riscaldamento: “Gioca semplice e tieni la posizione, non andare. Stiamo insieme, stiamo compatti”. Un consiglio vitale per dare equilibrio ai rossoneri, poco prima che Fikayo Tomori, il difensore centrale inglese ex Chelsea e leader carismatico del reparto, caricasse il gruppo nel cerchio pre-partita.

Il gol di Isaksen e le difficoltà tattiche di Estupinan

Il match si è sbloccato al 26′ quando Pervis Estupinan, il terzino sinistro ecuadoriano noto per le sue doti di spinta ma apparso meno lucido in fase di copertura, si è fatto sorprendere dal guizzo di Isaksen. Nonostante lo svantaggio, Massimiliano Allegri ha predicato calma dalla panchina, cercando di mantenere i nervi saldi della sua squadra.

Troppe ripartenze: il richiamo di Allegri e le mosse di Tare

Il vero problema del Milan all’Olimpico sono state le troppe transizioni concesse. Allegri è apparso furioso per l’esposizione al contropiede, richiamando duramente i suoi: “Siamo troppo su, prendiamo le ripartenze”. Il tecnico ha poi ordinato a Jashari e Modric di restare bloccati davanti alla difesa per evitare il tracollo dei rossoneri.

Questa sconfitta sarà sicuramente oggetto di analisi tra l’allenatore e Igli Tare, il DS del Milan e dirigente di lungo corso esperto nel costruire rose competitive. Il Direttore Sportivo dovrà ora valutare, insieme ad Allegri, come correggere questi squilibri tattici per permettere al Diavolo di riprendere la corsa verso le zone nobili della classifica.