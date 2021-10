Lazio Inter, non una partita come le altre per Sarri e Inzaghi

Il sabato della Serie A propone nel carrello della spesa un Lazio Inter dalle mille emozioni, soprattutto per Sarri e Inzaghi

Questa Lazio-Inter ha tutta l’aria di valere ben più dei semplici tre punti in classifica. E non solo perché i nerazzurri vogliono mantenere il ritmo di Napoli e Milan oppure perché i biancocelesti non possono permettersi ulteriori passi falsi.

Anzitutto si tratta di una sfida non esattamente come tutte le altre. Sarà che da quel famigerato 5 maggio in poi nulla è stato più come prima. Un pomeriggio indimenticabile per il calcio italiano, nel quale tra i protagonisti dello storico ribaltone ci fu proprio lo stesso Simone Inzaghi.

