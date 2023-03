Lazetic Milan: a rischio il ritorno in rossonero?

Marko Lazetic , attaccante dell’Altach, in prestito dal Milan, sta deludendo le aspettative. Il suo ritorno in rossonero non è scontato

come riportato da Calciomercato.com sta trovando poco spazio all’Altach e deve dimostrare di più per poter ambire a un ritorno al Milan da protagonista.