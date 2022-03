Lavorare al Milan: il club cerca un Business Planning Manager, i requisiti

Il Milan è alla ricerca di un Business Planning Manager da inserire in società. Ecco i requisiti per candidarsi

Il Milan assume. Come riportato da Calcio e Finanza il club rossonero è alla ricerca di un «candidato ambizioso e motivato» da inserire nel team di lavoro in qualità di Business Planning Manager. Questo ruolo supporterà tutto il “Revenue Department” con l’obiettivo di supportare i piani per la crescita futura dei ricavi e ottimizzare allo stesso tempo i costi.

Il candidato prescelto – si legge nell’offerta di lavoro pubblicata su LinkedIn – deve essere una persona qualificata con solida esperienza e con una prospettiva interdipartimentale. È essenziale per questo ruolo parlare fluentemente italiano e inglese.