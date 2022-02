ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lautaro sputa? La posizione di Theo Hernandez e del Milan sull’accaduto. Ecco cosa pensano giocatore e società rossonera

Come spiega La Gazzetta dello Sport il Milan non vuole creare polemiche attorno all’episodio del presunto spunto di Lautaro Martinez a Theo Hernandez.

Per il Milan e per Theo la vicenda si sarebbe chiusa nel momento super adrenalinico di un derby vinto con un autentico ribaltone. Il francese non avrebbe segnalato alla società nulla di strano, al di là di una fisiologica arrabbiatura per come le cose sono andate a finire. Al Milan non vogliono dare un seguito e generare una tensione che potrebbe innervosire un ambiente che invece si sta godendo il pericolo scampato (in termini di possibilità di continuare a credere nello scudetto).