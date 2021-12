Sampdoria, è Lanna il nuovo Presidente: il comunicato del club

Lanna è il nuovo presidente della Sampdoria: rivoluzione nel CdA della Sampdoria. Le ultime

Aria di cambiamento in casa Sampdoria. Durante l’assemblea degli azionisti, andata in scena oggi, è stata ufficializzata l’uscita dei vecchi consiglieri (Gianluca Vidal, Paolo Fiorentino, Giuseppe Profiti ed Enrico Castanini) per far posto al direttore operativo Alberto Bosco, Gianni Panconi e l’avvocato Antonio Romei. Ma la notizia più importante, almeno per i tifosi blucerchiati, è un’altra: Marco Lanna è diventato il nuovo presidente della Sampdoria. Sarà lui a raccogliere l’eredità lasciata dall’ex patron dimissionario Massimo Ferrero.

COMUNICATO UFFICIALE – «L’assemblea degli azionisti di U.C. Sampdoria S.p.a. ha proseguito nella serata di oggi i lavori avviati lo scorso 24 dicembre, in seconda convocazione, per deliberare sulle materie all’ordine del giorno. L’azionista di maggioranza Sport Spettacolo Holding S.r.l., valutate le indicazioni ricevute e ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a questa fase di transizione del club, ha nominato al termine dei lavori il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di Marco Lanna (presidente), Alberto Bosco, Gianni Panconi e Antonio Romei».