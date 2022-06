Lang Milan: tutti i dubbi che frenano la trattativa

Tra i nomi nella lista di mercato del Milan per rinforzare l’attacco c’è anche quello di Lang. Per l’olandese c’è più di un ostacolo

Come riportato da Calciomercato.com i dubbi sono prima di tutto tecnici, dato che tendenzialmente gioca nel lato di campo dove già in rosa ci sono Leao e Rebic, e poi caratteriali, con le ultime uscite a mezzo stampa che non sono piaciute né al club belga che ai rossoneri.