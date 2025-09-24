Connect with us

Landucci a Milan Tv: «Buona partita dei ragazzi, abbiamo passato il turno che era la cosa più importante. A Milanello grande gruppo, vi svelo questo retroscena»

Ancelotti, la rivelazione dell'allenatore ex Milan è sorprendente! Sugli esoneri in carriera ha svelato che...

Milan Napoli, Pellegatti non ha dubbi: sul big match di domenica a San Siro l'ha detto veramente!

Milan Napoli, Fassone sicuro: «Al momento sono le due squadre migliori del campionato, domenica snodo importante. Sul futuro di San Siro...»

San Siro Milan, Letizia prende posizione! Parole chiare sul futuro dell'impianto, cosa ha detto il giornalista

2 giorni ago

Landucci

Landucci, vice di Massimiliano Allegri, ha commentato il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia anche ai canali ufficiali del club rossonero

Intervenuto a Milan Tv dopo Milan-Lecce 3-0, sedicesimi di finale di Coppa Italia, Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, ha analizzato così la prestazione dei rossoneri:

APPROCCIO GIUSTO – «Chiaramente è importante avere sempre questo approccio, non è che deve essere una volta si e una volta no. L’approccio è determinante, poi chiaramente abbiamo avuto il vantaggio che il Lecce è rimasto in 10. Nel primo tempo potevamo giocare più velocemente la palla, nel secondo tempo lo abbiamo fatto meglio. I ragazzi hanno fatto una buona partita, abbiamo passato il turno ed è questa la cosa più importante».

ALTRA PARTITA SENZA PRENDERE GOL – «Chiaramente se non prendi gol e lo fai vinci le partite. È una cosa importante cercare di fare gol quando hai la palla e non prenderli quando ce l’hanno gli altri. È la cosa banale ma è così».

CLIMA NELLO SPOGLIATOIO – «Sono giocatori giovani ma bravi, Stasera ha giocato Bartesaghi, ha giocato una parte di partita Athekame, è entrato Odogu alla fine. Sono dei ragazzi con una certa esperienza e hanno qualità sicuramente. Sono un valore aggiunto per i prossimi anni del Milan e siamo contenti che abbiano fatto bene e bisogna continuare a lavorare e migliorare».

SODDISFATTI DELLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO – «Abbiamo trovato un gruppo molto bravo, molto buono. C’è una buona atmosfera a Milanello, c’è un bel gruppo di lavoro. Dobbiamo continuare così su questa strada. Lavorare ma sicuramente abbiamo un’ottima atmosfera a MIlanello».

