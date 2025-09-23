HANNO DETTO
Landucci a Mediaset: «Sono contento di come lavora questo Milan. Devo stare attento ad Allegri»
Landucci al termine di Milan Lecce di Coppa Italia ha commentato il match parlando di diverse tematiche, da Gimenez in poi
Al termine di Milan-Lecce di Coppa Italia, match terminato 3-0 in favore dei rossoneri, è intervenuto Marco Landucci, vice di mister Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sport Mediaset.
Landucci è già alla terza panchina stagionale: due in Coppa Italia a causa della squalifica rimediata nella finale del torneo nel maggio del 2024, l’altra sabato a Udine in Serie A. Domenica contro il Napoli tornerà però Max a sedere sulla panchina rossonera. Così come sarà presente a dicembre negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio.
IL GOL DI GIMENEZ – «L’attaccante deve far gol, si è sempre messo a disposizione della squadra, però l’attaccante deve segnare e per lui questo gol è stato importante».
SULLA PARTITA – «Siamo partiti un po’ piano, nel primo tempo potevamo fare meglio e velocizzare più il gioco. Il Lecce è stato sicuramente svantaggiato dall’espulsione».
OBIETTIVO CHAMPIONS O DI PIU’? – «Gli obiettivi sono importanti ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono contento di come lavora questo gruppo a Milanello, si mettono a disposizione per tutto. Bisogna continuare e lavorare, non c’è un mantenimento, noi vogliamo sempre migliorare, questo è l’obiettivo del Milan».
SU MILAN-NAPOLI – «Sarà una grande partita di alto livello a San Siro. Loro si sono ancor di più rinforzati rispetto allo scorso anno, li affrontiamo con umiltà. Abbiamo qualche giorno per prepararci e spero sia una bella partita. Però siamo alla quinta giornata e quindi ci vuole molta calma».
SULL’ASSENZA DI ALLEGRI – «Max è il nostro allenatore ed è importante che ci sia in campo e negli spogliatoi. Devo stare più attento e gestirlo, dargli una mano».