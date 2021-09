L’allenatore del Brest: «Spero che il pubblico sia con Faivre»

L’allenatore del Brest, Michel Der Zakarian, ha cercato di far capire ai tifosi come Faivre sia ancora un loro giocatore

Michel Der Zakarian, allenatore del Brest, ha parlato in questo modo di Faivre, esterno francese classe’98 rimasto in Francia dopo il naufragio della trattativa col Milan:

«Faivre è venuto a scusarsi per il suo comportamento con me. Il discorso è chiuso, è del Brest. Sta a lui essere buono con noi. Spero che il pubblico lo incoraggi e non lo imprechi in modo che lui possa dare il meglio di sé».