L’agente è sicuro: «Il Milan deve andare sul mercato»

L’agente Andrea D’Amico, intervenuto ai taccuini della Gazzetta dello Sport, ha parlato di mercato e delle necessità del Milan

«Chi ha bisogno di andare sul mercato a gennaio? Per la Juve è indispensabile trovare un attaccante, come per il Milan puntellare la difesa. Sono rinforzi indispensabili per la lotta al vertice».