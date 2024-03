Lacroix Milan, i rossoneri tornano alla carica! Ecco il PIANO per la prossima estate. Tutti gli aggiornamenti

Tra i difensori presenti nella lista di Moncada per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione c’è anche il nome di Lacroix, giocatore di proprietà del Wolfsburg.

Il centrale di difesa ha un contratto con i tedeschi in scadenza nel giugno del 2025: un dettaglio non di poco conto che i rossoneri vogliono far pesare in sede di trattativa per provare a strappare un prezzo scontato.